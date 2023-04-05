مصطفى محمد يتأهل مع نانت إلى نهائي كأس فرنسا بالفوز على ليون

تأهل فريق نانت إلى نهائي كأس فرنسا للمرة الثانية تواليًا، بانتصاره على ضيفه أولمبيك ليون بهدف دون مقابل، في نصف نهائي المسابقة لموسم 2022-2023.

صامويل موتوسامي سجل هدفًا لـ نانت في الدقيقة 32، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 40، تلقى مصطفى محمد تمريرة داخل منطقة الجزاء ليطلق الكرة مباشرة صوب المرمى، لكن أنتوني لوبيز حارس مرمى ليون تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 57، استطاع لودوفيتش بلاس تسجيل الهدف الأول لـ نانت بعد تلقيه كرة طولية من سينتونزي، ليُهيئ الكرة لنفسه داخل منطقة الجزء ويطلق تسديدة على الطائر في الشباك.

لاعبو ليون حاولوا تعديل النتيجة لكن دون جدوى، ليحجز فريق نانت بطاقة العبور إلى نصف نهائي المسابقة للموسم الثاني على التوالي.

وينتظر فريق نانت في المباراة النهائية، الفائز من مباراة فريقي تولوز وأننيسي.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا مع فريقه نانت في مباراة اليوم، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77.

تشكيل نانت أمام ليون في كأس فرنسا

أما عن تشكيل نانت أمام ليون في كأس فرنسا، فشهد تواجد المحترف المصري مصطفى محمد أساسيًا.

وجاء تشكيل نانت لمواجهة ليون في كأس فرنسا كالآتي:

في حراسة المرمى: ديكامبس

خط الدفاع: جواو فيكتور - كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولاس بالويس

خط وسط الملعب: سينتونزي - موتوسامي - سيسوكو.

في خط الهجوم: لودوفيتش بلاس - مصطفى محمد - جاناجو.

وتم استبعاد الجزائري جوين هاجام من قائمة فريق نانت، بسبب إصراره على الصيام خلال شهر رمضان، بالتزامن مع مباريات الفريق، وهو الأمر الذي يرفضه كومباريه مدرب الفريق، الذي أكد بأن لاعبيه المسلمين بما فيهم مصطفى محمد يُفطر خلال شهر رمضان في أيام المباريات.

يُذكر أن فريق نانت هو بطل النسخة الماضية لبطولة كأس فرنسا.