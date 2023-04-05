بهدف راشفورد.. مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويعود للمربع الذهبي للدوري الإنجليزي

انتصر مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر يونايتد بنفس النتيجة.

وفرض مانشستر يونايتد كامل استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة وهاجم دفاعات خصمه بشراسة من أجل تسجيل هدف مبكر والتأكيد على سيطرتهم على اللعب.

وهدد لاعبو مانشستر يونايتد مرمى برينتفورد بأكثر من فرصة خلال أحداث الشوط الأول، فيما لم ينجح لاعبو برينتفورد في تهديد المرمى.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27 بصناعة مارسيل سابيتزر.

واستمرت المحاولات النجومية من قبل لاعبي يونايتد خلال الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرتين على المرمى من 13 محاولة في الشوط الأول، بينما لم يسدد لاعبو برينتفورد أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 73% مقابل 27% لفريق برينتفورد.

وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات الهجومية من قبل كلا الفريقين ولكن الأداء الهجومي كان متوسطًا لكلاهما.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات في الشوط الثاني مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برينتفورد.

وفي إجمالي المباراة، سدد مانشستر يونايتد 3 كرات على المرمى من 18 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع 7، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق برينتفورد، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 65% مقابل 35% لبرينتفورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ53 نقطة ليرتقي للمركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع.