صحة دمياط تناقش الاستعداد لانطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير «المنشآت الطبية الاولى بالرعاية»

عقد الدكتورالسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اجتماعا مع مديري الادارات الصحية ومديري مراكز ووحدات طب الأسرة المدرجه بالمبادرة الرئاسية لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة بحضور الدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتورة بشرى وائل مشرف المبادرة بالإدارة تضمن الاجتماع مناقشة أهداف المبادرة و آخر التطورات بالمنشآت المدرجة بها.

كما أكد «عبدالجواد» على ضرورة استمرار التواصل مع القيادات المحلية ورجال المجتمع المدني والإعلان عن تطورات الخدمات بالمنشآت المشار إليها وضرورة التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية للإشراف على تطوير الخدمات بها وحل جميع المعوقات وتعزيز المنشآت بكافة الموارد البشرية ومتطلبات التشغيل للوصول بالخدمات الطبية المقدمة لأعلى درجات الجودة ورضا المنتفعين.

كما أكد على تكثيف الدور الفعال للرائدات الريفية وفرق التثقيف الصحي بكافة المستويات للإعلان عن الخدمات المقدمة والمستحدثة بالمنشآت المدرجة بالمبادرة والتوعية بمواعيد تقديمها.

كما أشار إلى ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين مديري المنشآت والإدارات الصحية والسادة مديري مستشفيات الإحالة الواقع بنطاقها كل منشأة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بعد الإحالة ووصول التغذية الراجعة للمنشآت حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية وضرورة سرعة استيفاء متطلبات البنية التحتية المعلوماتية لتفعيل الميكنة الكاملة لخدمات الوحدات والمراكز المستهدفة بالتطوير.