ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد ريال مدريد بكلاسيكو كأس الملك

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد، ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو، في التاسعة مساءً.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد في مباراة الذهاب بملعب سانتياجو برنابيو، بهدف دون رد.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جوليس جوندي، ماركوس ألونسو، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: سرجيو بوسكيتس، فرانك كيسي، سيرجي روبرتو.

الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "إيناكي بينا، أرناتو تيناس، بابلو توريه، مارك كاسادو، إريك جارسيا، إستانيس، أليكس جاريدو، فيران توريس، ألكاروخ، آنسو فاتي.

تشكيل ريال مدريد لمباراة برشلونة بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، فريدريكو فالفيردي.

الهجوم: رودريجو جويس، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أندري لونين، لويس لوبيز، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، إدين هازارد، ماركو أسنسيو، ماريانو دياز".

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي على غريمه ريال مدريد، ومحاولة حسم التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

بينما يرغب فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، والثأر من غريمه برشلونة، في محاولة لخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا في نسخته الحالية.