وزير شؤون القدس لـ«الدستور»: الاحتلال ينفذ مخطط التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى

أكد وزير شؤون القدس فادى الهدمى، اليوم الأربعاء، أن ما يجري فى المسجد الأقصى المبارك، جريمة كبرى واعتداء سافر على القدس ومقدساتها.

وشدد الهدمى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أن المسجد الاقصى مكان إسلامي خالص لا يقبل القسمة.

وأشار “الهدمي” إلى أن رد المقدسيين اليوم، هو أقوى رسالة على أن المسجد الأقصى خط أحمر، بالفعل وليس بالقول.

وأضاف أن ما جرى هو جريمة مخطط لها لإرضاء حفنة من المتطرفين تحت مبرر الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، مؤكدا أن هذا العدوان جزء من مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

ولفت “الهدمى” إلى أن الاحتلال يريد تفريغ المسجد في شهر رمضان من المصلين المسلمين، لإفساح المجال أمام حفنة من المتطرفين لاقتحام المسجد وهو تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

كما طالب وزير الشؤون القدس، المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته بلجم هذا التطرف الإسرائيلي وأن يتحرك عاجلا لتحويل أقواله إلى أفعال قبل فوات الأوان.

اجتماع طارئ للجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

وفى وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في وقت لاحق اليوم، بالتنسيق بين مصر- بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس على المستوى الوزاري- والأردن وفلسطين.

وبحسب الأمانة العامة، يأتي الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وفي ضوء التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف أمس، والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.

وأدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، في وقت سابق، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين، واعتقال حوالي 400 فلسطيني.