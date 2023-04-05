الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص باختناق في حرائق بالمنيا

حريق
حريق

اندلعت ٣ حرائق متفرقة بقري ومدن المنيا، بسبب تسرب غاز وأخرى مجهولة مما تسبب في إصابة ٤ أشخاص باختناق.

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع ٣ حرائق متفرقة بقري ومدن المنيا، بسبب تسرب غاز وأخري مجهولة مما تسبب في إصابة ٤ أشخاص باختناق، حيث اندلع حريق هائل، بمنزل ملك محمود حسن طه، مقيم بقرية تانوف بمركز دير مواس، جنوب المنيا، بسبب تسرب غاز البوتاجاز.

انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم إخماده، وتبين إصابة 4 أشخاص وهم عمر جمال محمود، 26 سنة، وعلي حمدي ثابت، 25 سنة، وأسماء إبراهيم عبدالواحد، 32 سنة، وليلي خليفة معتمد، 58 سنة، مقيمون بالقرية، مصابون باختناق.

كما تسبب الحادث في تلفيات في محتويات المنزل، تم نقل المصابين إلى مستشفى دير مواس للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

كما اندلع حريق بحظيرة ماشية بقرية ريحانة التابعة لمركز أبو قرقاص دون أضرار بشرية، وحريق ثالث بمفحمة خشبية داخل الكتلة السكنية على بحر يوسفي بمدينة العدوة دون أضرار بشرية.

المنيا أمن المنيا عمليات النجدة تسرب غاز

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