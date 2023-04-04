جلسة الاستماع المقبلة لقضية ترامب فى نيويورك 4 ديسمبر

أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 4 ديسمبر في نيويورك.

وكان ترامب نفى التهم الموجه إليه وأظهرت اللقطات المصورة من داخل محكمة مانهاتن خروجه منذ لحظات مستقلًا موكبه متوجهًا إلى فلوريدا بعد أن وجهت محكمة مانهاتن 34 تهمة جنائية للرئيس السابق - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية.

وسيتم الكشف عن تفاصيل أكثر من 30 تهمة يواجهها عندما يتم الكشف عن لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى.