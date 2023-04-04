الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جلسة الاستماع المقبلة لقضية ترامب فى نيويورك 4 ديسمبر

ترامب
ترامب

أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 4 ديسمبر في نيويورك.

وكان ترامب نفى التهم الموجه إليه وأظهرت اللقطات المصورة من داخل محكمة مانهاتن خروجه منذ لحظات مستقلًا موكبه متوجهًا إلى فلوريدا بعد أن وجهت محكمة مانهاتن 34 تهمة جنائية للرئيس السابق - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية.

وسيتم الكشف عن تفاصيل أكثر من 30 تهمة يواجهها عندما يتم الكشف عن لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى.

ترامب محاكمة ديسمبر أمريكا نيويورك

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