محافظ الشرقية: إحالة مدير الوحدة الصحية بالكفر القديم للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة مدير الوحدة الصحية بالكفرالقديم التابعة للإدارة الصحية ببلبيس للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة مع توجيه انذار لمدير الإدارة الصحية ببلبيس وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لوحدة طب الأسرة بالكفر القديم ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي حيث تفقد محافظ الشرقية اقسام الوحدة وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية وتبين له عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية بالوحدة وكذلك عدم اجراء أعمال الصيانة الدورية للأدوات والمعدات الطبية المستخدمة.

كما اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية حيث تبين له تغيب 16 من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ مجازاتهم بخصم 3 أيام من راتبهم.

أكد المحافظ أنه لن يسمح باي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في اداء عمله وقال ليس منطقيا أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وفى سياق متصل، قررالدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مدير الوحدة الصحية بالشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية بههيا والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للوحدة لمتابعة سير انتظام العمل بها، ليفاجأ المحافظ بأن الوحدة مغلقة ولم تفتح أبوابها لإستقبال المواطنين من أهالي القرية ليقرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.