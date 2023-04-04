البحر الأحمر أول الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن حصول مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بمدينة الغردقة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية.

وأشارت مديرية التعليم، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطالبة إيفلين وصفى حصلت على المركز الرابع في مسابقة القصة القصيرة "عمر الفاروق" بمدرسة الميناء الرسمية لغات.

وتقدم الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بالتهنئة لحصول قطاع تعليم البحر الأحمر علي المركز الأول جمهوري في مسابقة المكتبات النموذجية واقتناص مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات للدرع الذهبى.

ولفت أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعمه للطلاب الموهوبين والمبدعين، والعملعلى تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق، كما تقدم بالشكر والتقدير لرئيس مجلس أمناء المحافظة كمال سليمان، ونصر لمعي نقيب المعلمين علي الدعم المستمر للتعليم.