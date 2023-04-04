الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة توقف التدوال على أسهم مصر للألومنيوم والعامة لاستصلاح الأراضي

ارشيفية
ارشيفية

قررت ادارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركة مصر للألومنيوم، وذلك لحين الرد على استفساراتها.

جاء ذلك في بيان للبورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية والتعمير اعتبارا من جلسة تداول اليوم، لحين ورود قرارات مجلس إدارة الشركة.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 1.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 814.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 8.35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6.69 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة قفزة الأرباح خلال الفترة إلى قيامها بوضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعادن بالسوق المحلي والتصدير، وأسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف خلال الستة أشهر مقارنةً بالفترة المماثلة من العام المالي السابق له.

كما تضمنت أسباب زيادة الأرباح النصفية التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.

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