الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا إصابات.. حريق فى سطح عقار بأوسيم

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شب على سطح عقار في منطقة بشتيل في أوسيم.

كان ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار في منطقة بشتيل بأوسيم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها لطوابق العقار، دون وجود إصابات.

وبإجراء المعاينة تبين أن الحريق اندلع بمخلفات أعلى سطح العقار، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق. 

قوات الحماية المدنية سطح عقار حريق اوسيم بشتيل

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