الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«القومى للمرأة بأسيوط» يعقد أمسيات الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة

أمسيات الأسرة المصرية
أمسيات الأسرة المصرية بأسيوط

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط "أمسيات الأسرة المصرية"، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور 400 مواطن ومواطنة بقرية بنى شقير  بمركز منفلوط، وذلك ضمن  القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة خلال شهر رمضان الكريم.


جاء ذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.


وخلال تصريحاتها أكدت دكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة أن الأمسية استهدفت 400 مواطن ومواطنة.


واضافت كدواني، أن الأمسيات تشتمل علي عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة " فصيلة ورشيدة"؛ بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، كما شملت الأمسيات أغاني و طنية، مشيرة إلى أنه على هامش العروض تم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

 

كان نظم المجلس القومي للمرأة  بمحافظة أسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة، خلال شهر رمضان الكريم "أمسيات الأسرة المصرية"، بقرية بني فيز بمركز صدفا، وذلك ضمن  القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وخلال تصريحاتها أكدت الدكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن الأمسية استهدفت عدد 100 طفل و150 سيدة و50 رجلا. 

أمسيات الأسرة المصرية بأسيوط
أمسيات الأسرة المصرية بأسيوط
أمسيات الأسرة المصرية بأسيوط
أمسيات الأسرة المصرية بأسيوط
أمسيات الأسرة المصرية بأسيوط
أمسيات الأسرة المصرية بأسيوط
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