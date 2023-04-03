الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤولون ألمان: حكومتا بولندا وأوكرانيا وراء تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مسؤولين ألمان يعتقدون أن حكومتي بولندا وأوكرانيا وراء تفجير نورد ستريم. 

وأضافت “واشنطن بوست”، أن محققون ألمان يعتقدون أن اليخت بقضية تفجير نورد ستريم مجرد شرك لتضليل التحقيق، بينما نفت الرئاسة البولندية  لواشنطن بوست تورطها في تفجير نورد ستريم. 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الغرب يحاول قدر المستطاع التنصل من موضوع انفجار خط الغاز الروسي إلى أوروبا "نورد ستريم"، لكن موسكو ستواصل مساعيها لإفشال مثل هذه المحاولات.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، الإثنين، أن الدول الغربية تبذل قصارى جهدها من أجل تغطية هجومها على نورد ستريم، لكن، ستواصل روسيا منع حدوث ذلك، مشيرا إلى إمكانية المطالبة بتعويض لشركة نورد ستريم.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أنهم متمسكون بالحصول على تعويضات عن الانفجارات التي دمرت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 في بحر البلطيق والذي يربط روسيا وألمانيا.

وأوضح ديمتري بيريشيفسكي، رئيس إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، أن روسيا لا تستبعد إثارة قضية التعويضات عن انفجار خط أنابيب الغاز نورد ستريم، بشكل مباشر تحت بحر البلطيق.

 وسبق وأعلنت موسكو، أن الاتحاد الأوروبي تجاهل أي محادثات مرتبطة بتحقيقات حادثة «نورد ستريم».

وأوضح الكرملين أن روسيا تتساءل كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقترح أي شيء بشأن "هجوم إرهابي" على خطوط نورد ستريم دون تحقيق.

 

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