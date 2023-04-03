الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

«الرسولية» و«المعمدانية» في مصر تقدمان التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية

الدكتور أندرية زكي
الدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، القس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية، وعددًا من قيادات الكنيسة الرسولية.

كما استقبل القس عيد صليب، رئيس مجمع الكنيسة المعمدانية المستقلة ووفدًا مرافقًا له، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمهنئين، كما عبر عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال "زكي": "نشكر الله على علاقة المحبة التي تربطنا معًا، وأعتز كثيرا بتهنئتكم القلبية الصادقة، وبزيارة جميع الإخوة الأحباء رؤساء المذاهب الإنجيلية". 

وفي نفس السياق، استقبل رئيس الطائفة القس إسحق قلدس مرزوق، الممثل لكنائس المعمدانية المحافظة، التابعة للجنة الملية.

وشارك في التهنئة من وفد الكنائس الرسولية، القس عادل جاد الله، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس ماجد عدلي، رئيس مجمع القاهرة والوجه البحري الرسولية، والقس يوناثان بولس، راعي الكنيسة الرسولية بوكالة البلح بالقاهرة، والشيخ عياد سليمان، أمين الصندوق العام، والقس مودي فيليب، راعي الكنيسة الرسولية بجزيرة بدران بشبرا، والقس مجدي صادق، راعي الكنيسة الرسولية بالترعة البولاقية بشبرا. 

ومن وفد مجمع الكنيسة المعمدانية المستقلة، القس أسامة فتحي، سكرتير المجمع العام، والقس عاطف سامي، رئيس دائرة الصعيد، والشيخ سعد أنور، أمين صندوق المجمع، والقس اروين راوي، رئيس دائرة القاهرة.

يذكر أن الدكتور القس أندرية زكي من مواليد عام 1960، وقد تخرج من كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1983، وحصل على دبلوم في التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988، وماجستير في الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994.

ودرس القس أندرية دكتوراه في فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر- بريطانيا عام 2003، وكانت دراسته تحت عنوان "الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات".

وكان قد تم اختيار الدكتور أندريه زكي عام 2015، من قبل أعضاء المجلس الإنجيلي العام حتى يكون رئيسا للطائفة الإنجيلية، تكريمًا لجهوده خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الطائفة. 

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