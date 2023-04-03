رئيس إنبي: التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية

كشف المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبي خلال الجمعية العامة العادية لشركة إنبى عن العام المالي ٢٠٢٢ لاعتماد نتائج الاعمال، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه تم التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية.

رئيس انبي: التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية

وكشف «عبد العزيز» أنه إطار التوسع في حجم أعمال الشركة بالخارج تجنى شركة إنـبى ثمار توقيع اتفاقية طويلة الأجل ضمن 8 شركات عالمية اختارتها شركة أرامكو عملاق النفط السعودي لتنفيذ مشروعاتها، حيث فازت الشركة بمناقصات تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى بعد منافسة قوية مع 7 شركات عالمية، كما نجحت في التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية.

كما أشار عبد العزيز أن شركة إنبى مازالت تؤكد على ريادتها الهندسية بمجال تصميم وتنفيذ المشروعات في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر والعالم وتصاعد المنافسة، معتمدة على استراتيچية واضحة استهدفت تصميم المشروعات مع مراعاة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مما أتاح للشركة المضي بخطوات سريعة نحو المشاركة في مشروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة من خلال عمل تحالفات مع الشركات العالمية واستخدام أحدث التكنولوجيات والتقنيات بسواعد كوادر فنية حاصلة على شهادات دولية معتمدة وبما تمتلكه الشركة من إمكانيات مثل منصات البرامج الرقمية والهندسية المتكاملة. وكذلك عن طريق استغلال الخبرات المتراكمة من المشروعات المماثلة التي تم تنفيذها بالفعل في هذا المجال بتقديم حلول خلاقة للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية المهدرة المصاحبة لعوادم التوربينات الغازية لتوليد الكهرباء، أو لاستخدامها في العمليات بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي للمحطات ورفع كفاءة استخدام المعدات، ومشروعات استرجاع غازات الشعلة.

وفى هذا الإطار، تم توقيع عقود أعمال عدة مشروعات خلال العام الماضي وتمثل حالياً أولوية لشركة إنــبى وقطاع البترول، لتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ خلال نوڤمبر 2022 وأيضاً لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال.

وتوجه المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة انبي بالشكر والتقدير إلى المهندس طارق الملا مع وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم للشركة التي مر على تأسيسها ٤٥ عاما كشركة وطنية رائدة في مجالها، وأكد أن سياسة الشركة تنتهج نهج القطاع لتوطين أحدث التكنولوجيات والعمل على تطبيق التحول الرقمي وبذل المزيد نحو تقديم مشروعات تحول الطاقة ودعم كفاءة الطاقة وتوفير الفرص المثيلة مع الشركات العالمية.