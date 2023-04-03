الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«المدارس» تواصل اختبارات الشهر لصفوف النقل بالـ3 مراحل تعليمية

المدارس
المدارس

تواصل المدارس (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، اختبار شهر مارس الذي ينعقد في الأسبوع الأول من شهر أبريل، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات شهر مارس ستنعقد في الأجزاء التي تم تدريسها فقط خلال شهر مارس، ولن تشمل أي أسئلة من الأجزاء التي تقرر اعتبارها للإطلاع فقط، مؤكدة أنها عبارة عن اختبارات قصيرة هدفها التأكد من فهم الطلاب للمقررات وتحقيق الهدف التربوي منها.

ومن المقرر أن الطالب في صفوف النقل يحصل على 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أن تعقد امتحانات شهر أبريل داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزءا من الحصة ويعقد الامتحان فيما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى نهاية شهر مارس.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطابًا لجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، بشأن اختبار شهر أبريل لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة.

وجاء في نص الخطاب: "بناءً على الكتاب الدوري رقم (۱۰) الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۱ بشأن اختبار شهر أبريل، يتم عقد امتحان شهر أبريل الخاص بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) بداية من يوم الأحد ۲۰۲۲/٤/٢ على أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة واحدة يوميًا ويكون الاختبار على مستوى المدرسة وفى جزء من الحصة".

وأشار الخطاب الصادر، إلى أن الاختبار الشهري سيكون في مستوى الطالب المتوسط وتفادي وجود أي أخطاء بالامتحان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه ستتم مراعاة الأجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط من المناهج الدراسية، وعدم وجودها في اختبار الشهر.

وأكدت الوزارة أن امتحانات شهر أبريل ستعقد داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل، وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزءًا من الحصة، ويعقد الامتحان فيما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى نهاية شهر مارس.

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