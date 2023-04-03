اليوم.. «تعليم البرلمان» تناقش الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتفعيل رؤية مصر 2030

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتفعيل رؤية مصر 2030 في البحث العلمي، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع الدكتور نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي.

فيما يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس الاحد، في المجموع على على تقرير اللجنة المشتركة من «السياحة والطيران المدني» ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.