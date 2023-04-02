رسالة من عمرو السولية إلى جماهير الأهلي بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

بعث عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة إلى جماهير المارد الأحمر عقب تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحجز الأهلي المقعد الثاني في المجموعة الثانية رفقة صن داونز بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

ونشر عمرو السولية عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، مجموعة صور من انتصار الأهلي أمس وعلذق قائلا " الجمهور هو مصدر قوتنا ودعمنا، وامبارح كانت البداية، إن شاء الله لليالي كثير ساحرة مع جمهور الأهلي العظيم".

ويلتقي الأهلي في الدور المقبل مع أحد فرق الترجي التونسي أو الرجاء البيضاوي المغربي أو الوداد البيضاوي المغربي.