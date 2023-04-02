مصرع عامل زراعى فى حادث سير بمدينة دسوق فى كفر الشيخ

لقى عامل زراعى يقيم بإحدى قرى مركز دسوق مصرعه، فى حادث سير صدمته سيارة بمنطقة شارع الشركات بمدينة دسوق.

البداية بتلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، ببلاغ أهالى بمصرع عامل زراعى، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، صدمته سيارة بمنطقة شارع الشركات دائرة قسم شرطة بندر دسوق، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ قرارًا بشأنها، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثة تبين تعرضه إلى تهتك بالجمجمة، وكسر بالساق اليمنى، وجروح متفرقة بالجسم ما أدى إلى وفاته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.