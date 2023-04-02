الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. الجزء الثانى من حلقة لطفى لبيب فى «أنا والقناع»

لطفي لبيب
لطفي لبيب

يحّل الفنان لطفي لبيب، اليوم، ضيفًا على الإعلامية منى عبدالوهاب، في الجزء الثاني من برنامج "أنا والقناع"، والذي يُذاع في السادسة والنصف على شبكة قنوات "الحياة"، والعاشرة على قناة "cbc".

والذي كشف خلال الجزء الأول من الحلقة بالأمس، عن رحلته مع حرب أكتوبر، وذكرى العبور في العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر 1973، إذ شارك فيها جنديًا بالكتيبة 26، وروى كواليس أصعب اللحظات التي مرت في تاريخ مصر.

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على قناتيّ "الحياة" و"cbc"، ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستضاف البرنامج في الحلقات السابقة كلًا من: يسرا، غادة عادل، نيللي كريم، شريف منير، شيماء سيف، محيي إسماعيل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددًا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

cbc الإعلامية منى عبد الوهاب الشركة المتحدة للخدمات الإعلا الفنان لطفي لبيب

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