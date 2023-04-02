الدفاع البريطانية: تعاطي الكحول من أهم أسباب الخسائر غير القتالية بين الروس في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن استهلاك الكحول كان من بين الأسباب الرئيسية للخسائر غير القتالية في صفوف القوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وصل إجمالي الخسائر البشرية في صفوف القوات الروسية، إلى 200 ألف جندي.

وتابعت الوزارة في بيانها اليومي: من المحتمل أن تشمل الأسباب الرئيسية الأخرى للخسائر البشرية غير القتالية، تدريبات التعامل مع الأسلحة وحوادث المرور على الطرق والإصابات المناخية مثل انخفاض حرارة الجسم".

الاتحاد الأوروبي: رئاسة روسيا لمجلس الأمن تستحق أن تكون كذبة أبريل

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي سيتصدى لأي انتهاك من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لفرانس برس.

وقال بوريل، إن تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي تستحق أن تكون كذبة أبريل، متهما موسكو بمواصلة انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن.

بوليانسكى: روسيا ستترأس مجلس الأمن الدولى بنزاهة

وسبق وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا ستكون وسيطًا نزيهًا خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر "تليجرام": "في الأول من أبريل، انتقلت رئاسة مجلس الأمن الدولي إلى روسيا لمدة شهر، وهكذا تعرض جميع أعدائنا الحاقدين والمنتقدين لنا للخزي والعار، وكان ترؤسنا لمجس الأمن شوكة في حلوقهم".

وشدد "بوليانسكي"، على أن روسيا ستترأس مجلس الأمن بنزاهة، كما يليق بالرؤساء، سنكون وسطاء صادقين، كما كنا في فبراير 2022 عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال فترة ترؤسنا للمجلس حينها، وأؤكد أن أية محاولات لاستفزازنا محكوم عليها بالفشل، فعلى عكس شركائنا الغربيين السابقين، نحن نمارس دورنا بشكل عادل في الساحة الدولية ولا نشجع سياسة الكيل بمكيالين.