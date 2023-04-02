الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء ضحايا حادث أتوبيس العاملين بميناء السخنة فى السويس

مدير مستشفى السويس
مدير مستشفى السويس العام يتابع المصابين

قال مصدر طبي في السويس، إن قسم طوارئ مستشفى السويس العام استقبل 10 مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع حادث تصادم أتوبيسين "ميني باص" بطريق "السويس- السخنة"، وتوفى أحدهم عقب وصوله.

وأضاف المصدر، أن المصابين يعملون لدى  شركة موانئ دبي "السخنة"، وكشفت التحريات أنهم كانوا في طريقهم عائدين إلى السويس.

وأوضح المصدر، أن الحادث أسفر عن وفاة عباس حنيدق عباس 52 عامًا، أمين مخازن بميناء السخنة، بعد وصوله للمستشفى يعاني نزيف بالمخ، وتوفي خلال تلقيه العلاج، ونقل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس.

و يتلقى 9 من زملاءه العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفى السويس العام بعد تشخيص حالاتهم.

وحصلت «الدستور»، على أسماء المصابين وهم: «بكري أحمد عكاشه، 42 عامًا مصاب بكسر بالذراع الأيسر وجروح قطعية بالوجه وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حسن سعد كامل 41 عامًا، مصاب بكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم، محمد محمد عبد العال 33 عامًا، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر،  وأبو المجد أحمد 42 عامًا مصاب بكسر في العمود الفقري. 

كما أصيب في الحادث رضا عبدالعال السعيد 52 عامًا، مصاب بكسر في العمود الفقري وكدمات وسحجات، مصطفى أحمد المنوفي 60 عامًا مصاب بكسر  في الذراعين والفخذ الأيسر وسحجات وكدمات، أصيب أيضًا بكدمات وسحجات كلا من إبراهيم سعيد عبدالحميد 39 عامًا مقيم بالبحيرة، ومحمود الشحات محمد علي 50 عامًا، ومحمود محمد علي 50 عامًا، وحسن صالح حسن 31 عامًا».

كانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقت بلاغًا يفيد تصادم سيارتين ميني باص  أمام إحدى قرى السخنة، ووجه مدير الهيئة 12 سيارة لنقل المصابين، حيث جرى نقل 10 إلى المستشفى العام ونقل عامل بسيارة خاصة لشركة موانئ دبي "السخنة" إلى مستشفى خاصة بالقاهرة.

ووجهت مديرية أمن السويس قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة المبدئية أن سيارتين ميني باص تحملا لوحات "ع. ن. 2269"، و"ع. ر. 5373" خاص بوردية عمال موانئ دبي "السخنة" أمام ساند بيتش (أ) اتجاه السويس حارة البطيء، نتيجة لعدم تقدير المسافات بشكل صحيح.
 

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