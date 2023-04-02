مصرع شخص وإصابة 10 آخرين نتيجة حادث تصادم بطريق السويس السخنة

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص آخرين، بعد منتصف ليلة الأحد، اثر تصادم أتوبيس صغير بأخر بطريق السويس العين السخنة.

ونقلت سيارات الإسعاف أمين مخازن بميناء السخنة، و 10 آخرين من زملائه بعد تعرض ميني باص كانوا يستقلونه بميني باص آخر ، إلى مستشفى السويس العام، ونقلت المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس.

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقت بلاغا يفيد تصادم سيارتين ميني باص أمام إحدى القرى السياحية بطريق السخنة – السويس.

ودفعت هيئة الإسعاف 12 سيارة إسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام، حيث نقلت السيارات 10 مصابين إلى مستشفى السويس العام ونقلت عامل واحد إلى مستشفى خاص تابعة لشركة موانئ دبي "السخنة" المشغلة للميناء.



ووجهت مديرية أمن السويس قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة المبدئية أن سيارتين ميني باص تحملان لوحات "ع ن 2269 " و"ع ر 5373" خاص بوردية عمال موانئ دبي "السخنة" أمام قرية ساند بيتش أ تجاه السويس ، نتيجة لعدم تقدير المسافات بشكل صحيح.

وتسبب الحادث في تهشم مقدمة الجانب الأيسر لميني باص التابع لشركة موانئ دبي، والجانب الأيمن نتيجة قوة الاصطدام.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن قسم الطوارئ استقبل 10 مصابين توفى أحدهم عقب وصوله للمستشفى ويدعى عباس حنيدق 52 عامًا مقيم بحي السويس، بينما فحص الأطباء 10 آخرين ويخضعون الان للعلاج اللازم.

و أضاف المصدر ان إصاباتهم تراوحت بين البسيطة والمتوسطة وليس بينهم أي حالات خطيرة.

و كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي قد كلف القائم بأعمال مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح برفع درجة الاستعداد فور وصول الأخطار بالحادث.

حادث تصادم بطريق السويس السخنة

حادث تصادم بطريق السويس السخنة

حادث تصادم بطريق السويس السخنة

حادث تصادم بطريق السويس السخنة