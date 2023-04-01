السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تركيب 40 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة، من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى  أنه تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 2000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول، الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من توصيل عدد 40 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقري مركز ومدينة أبوحماد، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 950 وصلة مياه للأسر المستحقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها: عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

أبناء المحافظة أبو حماد بالشرقية أصحاب الأمراض المزمنة أعباء مالية الأكثر احتياجا

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