الكورة في رمضان| الزمالك يهزم مازيمبي والصفاقسي ببطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرلية

خاض الزمالك مباراتين في البطولات الإفريقية يوم 10 رمضان فاز فيهما على مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين في دوري الأبطال عام 2002 وعلى الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل في بطولة الكونفيدرالية عام 2015.

فوز على مازيمبى بهدفى حسام حسن

تأهل الزمالك لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002 بعد فوزه على فريق مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين في مباراة العودة بالدور نصف النهائي التي أقيمت باستاد القاهرة في العاشر من شهر رمضان الموافق يوم 15 نوفمبر عام 2002 وأدارها الحكم الإثيوبي تسيما هايلة مالاك.

كان الزمالك في حاجة للفوز بأى نتيجة بعد انتهاء مباراة الذهاب في مدينة لوبومباتشي بالتعادل بهدف لكل فريق ولم يجد الفارس الأبيض صعوبة في الفوز بهدفين نظيفين سجلهما حسام حسن أحدهما من ركلة جزاء.

مثل الزمالك: عبدالواحد السيد ووائل القباني ومدحت عبدالهادي وبشير التابعي وإبراهيم حسن وطارق السيد وحازم إمام "محمد أبو العلا " وتامر عبدالحميد ووليد عبداللطيف "رضا سيكا" وعبدالحليم علي "جمال حمزة " وحسام حسن.

وفوز على الصفاقسى بهدف سيسه

في العاشر من شهر رمضان الموافق 25 يونيو 2015، بدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة فريق الصفاقسي التونسي باستاد بتروسبورت وأدار المباراة الحكم الجزائري محمد بنوزة وإنتهت بفوز الزمالك بهدف سجله البديل عبدالله سيسيه في الدقيقة 90.

سيطر الزمالك على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول بينما اعتمد الصفاقسي على الهجمات المرتدة دون خطورة على المرميين وتغير الوضع في الشوط الثاني وأصبحت هجمات الزمالك أكثر شراسة وأهدر لاعبو أكثر من فرصة حتى جاءت الدقيقة 90 عندما دخل أيمن حفني منطقة الجزاء ومرر الكرة بكعب قدمه إلى عمر جابر الذي مررها عرضية أرضية سددها عبد الله سيسيه داخل المرمى مسجلا هدف الفوز للزمالك .

مثل الزمالك: أحمد الشناوي وحازم أمام وعلي جبر ومحمد كوفي وحمادة طلبة عبدالله سيسيه ق87" وعمر جابر وأحمد توفيق "يوسف أوباما ق 57" وإبراهيم صلاح ومصطفى فتحي وأيمن حفني وخالد قمر "أحمد علي كامل ق58".