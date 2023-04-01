تفاصيل الساعات الأخيرة فى اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك

قال مصدر من داخل الزمالك إن اللجنة الفنية المكلفة باختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم أنهت تقريرها الفني بشأن اختيار المدرب الأجنبي الذي سيتولى المهمة في الفترة المقبلة.

وانحصرت اختيارات اللجنة على 2 مدربين أجانب من أصل 6 مدربين تم عرضهم على أعضاء اللجنة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني الجديد سيتراوح عمره ما بين 45 و48 عامًا تقريبًا.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة رفضت كل المدربين الذين تبدأ أعمارهم من 55 عامًا، واستقرت على أن يكون الجهاز الفني الجديد مكونًا من مدير فني أجنبي، ومساعد أجنبي، ويعاونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيين، مع مدير كرة مصرى.

وتتكون اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني من كل من: أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، جمال عبدالحميد، أحمد حسام ميدو، طارق يحيى، أحمد عبدالحليم، حمادة عبداللطيف، إسماعيل يوسف، خالد الغندور.

وكشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة، موضحًا أن هناك لجنة من رموز النادي مع أمير مرتضى المشرف على الكرة، وتم حسم ملف المدير الفني.

وقال رئيس الزمالك، في مؤتمر صحفي: "تم اختيار المدير الفني الجديد على أعلى مستوى وجهازه المعاون بالكامل، وهناك إجماع على اسم المدرب وسيكون معه اثنان من المدربين المساعدين ومدير كرة ومدرب حراس مرمى".

وأضاف مرتضى منصور: "لن أفصح عن اسم المدير الفني حاليًا من أجل الحفاظ على سرية المفاوضات، وسيتم توقيع العقود في الوقت الحالي".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لخوض لقاء المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.