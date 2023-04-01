كولر للاعبي الأهلي: التركيز في الـ90 دقيقة وعدم الاندفاع يسهل مهمتنا أمام الهلال السوداني

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الهلال السوداني اليوم أكد خلالها علي ضرورة اللعب بهدوء أعصاب خاصة أن الجماهير سيكون لها دور وضغط عصبي عليهم لكن الفريق البطل والذي يمتلك لاعبين مميزين لديه القدرة على الفوز باللقاء.

وشدد كولر علي اللاعبين بضرورة التركيز وعدم التوتر خلال اللقاء وأن يكون هناك تحركات إيجابية والضغط على المنافس ومنع أي محاولات عليهم من الكرات المرتدة علي مرمي محمد الشناوي.

وأكد المدير الفني للاعبين يجب التركيز في الـ90 دقيقة وعدم الاندفاع إلى الهجوم وعدم فقدان الكرة بسهولة أمام المنافس وأن طبيعي في مباراة فيها ضغط عصبي قد يتأخر احراز الأهداف ولكن علينا العمل في حسم اللقاء مبكراً.

وطالب كولر من اللاعبين ضرورة عدم ترك مساحة للاعبي الهلال وتحديداً في الكرات الثابتة بسبب الأطوال وإجادة المهاجمين في التعامل مع تلك الكرات داخل منطقة الجزاء وضرورة إيقافهم بكل قوة وتركيز.

وشدد السويسري على لاعبي الفريق المهاجمين بضرورة التركيز علي ثغرات رباعي دفاع الهلال السوداني وحارس المرمي واستغلال أي فرصة في التسديد وأحراز الاهداف من أجل الحسم المبكر.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنيعلي تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الهلال والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وفي الهجوم محمود كهربا .

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد ساء أمس الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.