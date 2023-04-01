السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. «الأعلى للثقافة» ينظم ندوة بعنوان «مستقبل العالم فى ظل الذكاء الاصطناعى»

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "مستقبل العالم في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي chat GPT"، التي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ومقررها المهندس زياد عبدالتواب، وذلك في تمام التاسعة مساء الخميس، 6 أبريل 2023؛ أونلاين.

ومن المقرر أن يدير الندوة المهندس زياد عبدالتواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، ويشارك بها كل من الدكتور محمد حجازي عضو اللجنة واستشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، والدكتور محمد خليف عضو اللجنة واستشارى الابتكار والتحول الرقمى، والدكتور محمد الطويل استشارى الذكاء الاصطناعى، والدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة مستقبل العالم في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الثقافة الرقمية المهندس زياد عبد التواب مصر المعاصرة في الآداب العالمية

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