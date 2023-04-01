بكار وكلاوى عروض مسرح العرائس.. ضمن فعاليات ثانى ليالى رمضان في أسوان (صور)

لليوم الثانى واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون في مدينة أسوان، والتى تستمر حتى يوم 18 رمضان.

وجاء ذلك بحضور نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان، و بدأت الفعاليات "بمقهى العقاد الثقافي" حيث عقدت أمسية شعرية شارك فيها علية طلحة بقصائد "بحبك يابلدى، الفرح جاى، لحظة حلم"، وبقصيدتى "يارب صلى عليه، هيتلك" للشاعر عبد الله عبد الصبور.

ونفذت ورشة فنية للأطفال بعنوان "رمضان يجمعنا" باستخدام ورق الكارتون والفوم للمدربة يارا محمود، واستكملت الورش الحرف البيئية للمرأة "جلود" للمدربة شرين حسين، و"خيامية" للمدربة مروة الأمين، بالإضافة لإقامة معرض كتاب لإصدارات قصور الثقافة.

كما تضمن برنامج اليوم الثاني تقديم عرض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى قدم فقرات "كوكى، بكار، المهرج كلاوى" وعقدت مسابقات ثقافية للاطفال للاستاذة هويدا عبد العال.

وفي الختام قدمت فرقتا توشكى للفنون التلقائية والمنيا للفنون الشعبية عرضا متميزا لاقي تفاعلا من الجمهور، حيث قدمت فرقة توشكى تبلوهات مستوحاه من البيئة النوبية منها "الصياد، واه نوبه، الاراجيد، الغزل النوبى، ليلة الحناء، رقصات نوبية، رقصات سودانية، وقدمت فرقة المنيا: "التحطيب، التنورة، الالاتية "نخل عالى، السجة، الطهور".

تقام فعاليات ليالي رمضان برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ضمن برنامج "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان"، وتنظم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

كانت انطلقت، الخميس الماضي، أولى أيام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية التى ينظمها فرع ثقافة أسوان، و تضمن البرنامج عدد من الأنشطة المختلفة، والتى حرص على حضورها عدد كبير من أهالى أسوان برفقة أطفالهم وسط أجواء مليئة بالبهجة والحماس.

ويتم تنظيم ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون وسط مدينة أسوان، وتستمر حتى يوم 18 رمضان القادم.

فعاليات رمضان في أسوان ،

فعاليات رمضان في أسوان

فعاليات رمضان في أسوان

فعاليات رمضان في أسوان

فعاليات رمضان في أسوان

فعاليات رمضان في أسوان

فعاليات رمضان في أسوان

فعاليات رمضان في أسوان

فعاليات رمضان في أسوان