بعد إصابة ضابط.. مقتل مسجل خطر فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

لقى مسجل خطر، وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وعناصر خطرة، بإحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ياسر عبد الحميد، مدير المباحث، بتعرض رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون المقدم محمد صقر لرش خرطوش من مسجل خطر يدعى "السفاح الصغير".

فعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة عدد من قيادات المديرية وتم مداهمة وكر “السفاح” فتبادلا إطلاق النيران مع الشرطة ما أدى إلى مصرع أحد المسجلين خطر ويدعى “محمد ف”، وإصابة آخر.