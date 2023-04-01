السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إصابة ضابط.. مقتل مسجل خطر فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

تبادل إطلاق نار
تبادل إطلاق نار مع الشرطة

لقى مسجل خطر، وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وعناصر خطرة، بإحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ياسر عبد الحميد، مدير المباحث، بتعرض رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون المقدم محمد صقر لرش خرطوش من مسجل خطر يدعى "السفاح الصغير".

فعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة عدد من قيادات المديرية وتم مداهمة وكر “السفاح” فتبادلا إطلاق النيران مع الشرطة ما أدى إلى مصرع أحد المسجلين خطر ويدعى “محمد ف”، وإصابة آخر.

مصرع واصابة مسجلين خطر تبادل لإطلاق النيران الشرطة وعناصر بالغربية

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