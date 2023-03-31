الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فرد شرطة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أسفر وقوع حادث تصادم سيارة شرطة مع نقل مقطورة على الطريق الصحراوي التابع لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة عن مصرع فرد شرطة واصابة 4 آخرين. 

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق الصحراوى بنطاق مركز وادي النطرون.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع فرد أمن و إصابة 4 آخرين بإصابات و كدمات متفرقة بالجسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحرر محضر بالواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وقوع حادث نقل مقطورة سيارة شرطة الطريق الصحراوي وادى النطرون محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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