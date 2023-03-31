الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يعلن عن تسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالوزارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادات وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إفطار جماعي.

وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة لكافة الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم تسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل على جميع العاملين بالوزارة والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان.

وأوضح الوزير أن الموظفين لن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الاشتراك السنوي، كما يحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج، ومقدمًا الشكر لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس الذي ساعد في استخراج الكارنيهات لجميع موظفي الوزارة، متمنيًا أن ينعم الجميع بالصحة والسلامة والعافية.

كما أعلن الوزير عن صرف مكافأة لجميع العاملين بالوزارة بمناسبة شهر رمضان.

شهد لقاء الوزير حضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ود.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد محمود أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الوزارة ومديري العموم وأعضاء الجمعية العمومية لجمعية رعاية العاملين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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وزير التعليم العالي يعلن عن تسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالوزارة

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