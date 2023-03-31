«التايم» تكشف خطط التصعيد الأمنى فى أمريكا بعد توجيه اتهام جديد لترامب

قالت محامية دونالد ترامب، إنه من المتوقع أن يمثل الرئيس السابق الثلاثاء القادم أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، بعدما وجهت إليه التهمة رسميًا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وأوضحت محامية ترامب في تصريحات لمجلة "تايم" الأمريكية، أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن وجهت، أمس الخميس، اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، تتعلق بتوجيه اتهامات إليه في قضية دفعه أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وفي أول رد، وصف ترامب في بيان القرار بأنه يمثل نوعًا من الاضطهاد السياسي، وتوقع أن القرار سيضر بالديمقراطيين في انتخابات عام 2024، وفقًا لبيان له أمس الخميس.

وأصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق توجه له اتهامات جنائية، وتشكل اختبارا قانونيا وسياسيا مذهلا للبلاد في الوقت الذي يسعى فيه ترامب مجددًا إلى الرئاسة.

واستعرضت الصحيفة آخر المستجدات في القضية التي تمثل تطورًا تاريخيًا من شأنه أن يهز السباق الرئاسي لعام 2024 الذي سبق وأن أعلن ترامب أنه سيخوضه مرشحًا عن الحزب الجمهوري في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن.

وندد العديد من أعضاء مجموعات ومنتديات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لترامب، فكتب أحد الأشخاص على منتدى شعبي مؤيد لترامب: "أعرف أنكم جميعا أذكياء كفاية ليعرفوا ويروا كل ذلك، ولكن يلزم أن نلتف وراءه ونظهر لليسار كم يعزز ذلك شعبيته وقدرته على حشد الأصوات".

واتفق العديد من أنصار ترامب الأكثر ولاء إلى حد كبير على أنه ليس من المنطقي تنظيم أي تجمعات أو أحداث جماهيرية، حيث أعرب كثيرون عن غضبهم إزاء ما وصفوه بـ"خيانة" ترامب لأولئك الذين استجابوا لدعوته في 6 يناير.

وعلي المستوي الأمني، رصد المسئولون الأمنيون في أمريكا ارتفاعًا في حدة الخطابات التي تدعو إلى العنف، حيث استهدفت معظم التهديدات أجهزة إنفاذ القانون والقضاة والمسئولين الحكوميين في نيويورك، وقد ناقشت وكالات متعددة الخطط الأمنية المحتملة في المنطقة المجاورة لمحكمة مانهاتن الجنائية.