الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

على جمعة: الشيخ طه الفشنى كان كروان القراءة أنار الدنيا بجمال صوته

الشيخ علي جمعة،
الشيخ علي جمعة،

تحدث الشيخ علي جمعة، مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن الشيخ طه الفشني، مؤكدا أنه أحد عمالقة التلاوة.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "مصر دولة التلاوة"، المذاع على قناة "الحياة"، إن الشيخ طه الفشني هو كروان القراءة، وكان نقطة فارقة، أنار لنا الدنيا من حولنا بجمال صوته.

وأضاف: "ولد في عام 1900، في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وتوفى عام 1971، وكان يمتلك صوتا نادرا يمكن أن نسميه الصوت المتحكم المسيطر، إذ كان قادرا على التحكم في المقامات الموسيقية والقرار والجواب في وقت واحد".

وتابع "كان يقرأ دون الوقوع في الخطأ، فكان قارئا نادرا، وصاحب صوت حاد، بدأ قراءة القرآن في المدرسة، وتدرج حتى نال الكفاءة وحفظ القرآن ولقنه".

وواصل "الشيخ طه الفشني سافر إلى القاهرة لاستكمال في معهد القراءات وأكمل دراسته للمقامات الموسيقية، وتتلمذ على يد الشيخ علي محمود"، موضحا أنه اتخذ من منطقة الحسين مسكنا له ليكون بجانب مسجد الحسين، إذ كان شديد التعلق به.

طه الفشني الشيخ طه الفشني على جمعة مصر دولة التلاوة الشيخ علي محمود

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