خطة ماكرون لترشيد استهلاك المياه تعكس أحد أبرز الأزمات التي واجهتها البلاد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجديدة بشأن خفض استهلاك المياه، والتي أعلن عنها أمس الخميس، تعكس واحدة من أبرز الأزمات التي واجهتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة حول مصادر المياه واستخداماتها؛ حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة وأزمات الجفاف المتكررة إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية والأنهار إلى مستويات قياسية، ما جعل فرنسا تشهد أحد فصول الشتاء الأكثر جفافًا في تاريخها.

وأشارت إلى أن ماكرون أكد خلال كلمته أمام الخزان المائي لبلدية سافين لولاك أن استهلاك المياه تعد من أكثر القضايا إلحاحًا في فرنسا، التي شهدت للتو شتاءا جافًا بشكل استثنائي، مع 32 يومًا دون هطول أمطار، بينما كانت مستويات منسوب المياه الجوفية لا تزال "أقل من المعتاد" في مارس، مع "80% منها منخفضة للغاية"، وفقًا لمسح جيولوجي فرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن خطة ترشيد المياه الجديدة تهدف إلى مساعدة فرنسا على التكيف مع مستقبل أكثر جفافًا عبر خفض استهلاكها من المياه بنسبة 10% بحلول عام 2030؛ حيث سيُطلب من المسؤولين في المؤسسات الزراعية وصناعة الطاقة والسياحة وضع خطط لترشيد استهلاك المياه، يينما تعزز الحكزمة استثماراتها في أنابيب المياه المتهالكة والبنية التحتية القديمة.

وقال إن البلاد ستحاول إعادة تدوير 10 في المائة من مياهها المستخدمة مقابل أقل من 1 في المائة اليوم، على سبيل المثال، من خلال مطالبة محطات الطاقة النووية بإعادة استخدام مياه التبريد بدلًا من إطلاقها.

وأضافت أن الخطة تشمل إعادة هيكلة أسعار استهلاك المياه، ما يعني أنه كلما زاد استخدام المياه في المنازل، زادت تكلفة المياه، مشيرة إلى أن أسعار المياه المستخدمة للأغراض اليومية مثل الغسيل أو التنظيف ستظل كما هي لكن المياه المستخدمة لملء أحواض السباحة، على سبيل المثال، ستزيد تكلفتها.

ونقلت عن ماكرون قوله إنه "مع تغير المناخ، أصبحت المياه قضية إستراتيجية للأمة بأسرها".

وتابعت: "تزداد موجات الحرارة في أوروبا في شدتها وبمعدل أسرع من أي جزء آخر من الكوكب تقريبًا، وفقًا للخبراء الذين يقولون إن الاحتباس الحراري والعوامل الأخرى التي تنطوي على دوران الغلاف الجوي والمحيطات تمثل عوامل هامة".

رحبت France Nature Environnement، وهي اتحاد لمجموعات الدفاع البيئي، بخطة ماكرون لترشيد استهلاك المياه لكنها قالت في بيان إن بعض أهدافه للحد من المياه لم تكن طموحة بما فيه الكفاية.

قال أرنود شوارتز، رئيس الاتحاد: "كحد أدنى، شهدت فرنسا بالفعل انخفاضًا بنسبة 14% في موارد المياه العذبة المتجددة منذ بداية القرن، ولم يتم فعل أي شيء تقريبًا للتكيف معها"، مضيفًا إن تأجيل المواعيد النهائية سيستمر حتمًا في إلقاء العبء على النظم البيئية.

ووفقًا لصحيفة، تقول الحكومة في فرنسا إن الخزانات مثل تلك الموجودة في سانت سولين ستخدم الصناعة الزراعية خلال فصلي الربيع والصيف القاحلين بشكل متزايد ، بينما يقول المعارضون للخطة إنهم سيخصصون استخدام المياه من قبل عدد قليل من المزارعين الصناعيين الذين لا يتكيفون مع تغير المناخ.

وأشار كريستوف بيتشو ، وزير البيئة ، أمس الخميس في سافينيس لو لاك ، إلى أن بعض المناطق في فرنسا كانت لا تزال خاصعة لخطة مشددة لاستهلاك المياه منذ الصيف، عندما كانت جميع إدارات البلاد تقريبًا تواجه درجات حرارة عالية وجفافًا شديدًا نقلته السلطات بالشاحنات في خزانات وزجاجات مياه لبعض البلدات.

وأضاف "الجفاف الذي شهدناه في عام 2022 أثر علينا جميعًا"، لكنه لفت إلى أن حالات الجفاف هذه "لم تعد استثنائية".