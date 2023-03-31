الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إبراهيم عبد الفتاح عن مشاركته فى الحوار الوطنى: بادرة أمل ينبغى استثمارها

الشاعر إبراهيم عبد
الشاعر إبراهيم عبد الفتاح

وقع الاختيار على الشاعر إبراهيم عبد الفتاح للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني، وذلك حسب تصريحات ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

وقال إبراهيم عبد الفتاح لـ"الدستور": "الإيمان بضرورة الحوار الوطني وتفعيل مشاركة مختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بادرة أمل ينبغي استثمارها وتثمين كل المتاح من أجل العمل على إيجاد حلول ناجزة في مختلف الملفات خاصة والعالم يمر بمنعطف خطير انعكس على مناحي الحياة ولمست أثاره كافة الشعوب.

أضاف: "ندعو الله أن يوفقنا جميعا للوصول إلى حلول عملية يدعمها العلم والخيال، لعلها فرصة للإشادة بما تم إنجازه في ملف المساجين السياسيين ونطمع في توسيع هامش الحريات ومشاركة القوي المدنية في الاقتصاد والعمل أيضًا في حل مشكلة المياه وكل مايمس الحياة المدنية.

كان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أعلن أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزه وقياداته بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات.

وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر.

الشاعر ابراهيم عبد الفتاح فعاليات الحوار الوطني الحوار الوطنى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

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