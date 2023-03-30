الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدحت العدل: أعمال «العدل جروب» بمثابة بوكيه ورد لـ«المتحدة» خلال رمضان

مدحت العدل
مدحت العدل

قال السيناريست مدحت العدل إن ما تقدمه شركة العدل جروب من أعمال في رمضان بمثابة بوكيه ورد منها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن المنافسة تخلق الجودة.

وأضاف العدل، خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تقديم الأعمال الدرامية في شكل 15 حلقة في صالح المبدع والمتفرج، لأنه من الصعب أن يكون الموضوع يستحق 7 حلقات ويتم تقديمه على 30 حلقة.

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فوائد المنصات

وأكد أن هذا هو جزء من فوائد المنصّات بأنها لا تُلزم  بعمل 30 حلقة وهذا شيء عظيم ومن الممكن أن تكون أجزاء كل واحد 30 وهذه حرية الإبداع وكل شيء متاح، ناصحًا خلال الحلقة المستثمرين عند بناء مدن جديدة أو كومبوند أو مول أن يقوموا بتدشين مسرح لأنه استثمار جيد ويكسّب، مشيرًا إلى أن شبرا كان فيها 17 سينما في 4 شوارع فقط وهذا ما يثقف الشباب ويخلق حالة من التنوير.

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