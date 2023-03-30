«الكشكي»: الحوار الوطني يرحب بالجميع من مختلف الأطياف السياسية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إيقاع الحوار الوطني يسير بشكل سريع، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بالمقترح المقدم بشأن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن اجتماعات الحوار الوطني والتشاور مستمر، منوهًا بأن الجلسات النقاشية ممتدة طوال الوقت.

ولفت إلى أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أعلن عن انضمام رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى اللجان، موضحًا أن الأسماء الواردة بالبيان تضم نخبة من الحقوقيين والمثقفين والكتاب والعاملين بالمجتمع المدني.

وتابع "الأسماء المنضمة لها بصمات كل في مجال مقدرة وتحترم وتختلف في المراحل العمرية ما بين الشباب وأصحاب الخبرات، وتلك الأسماء جاءت نتيجة تشاور بين المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية وقيادات ورموز العمل السياسي والأحزاب والخبراء والمتخصصين".

وأشار إلى أن القائمين على الحوار الوطني يبحثون عن الأسماء التي تؤثر وتترك وجهات نظر غير تقليدية خارج الصندوق»، منوها أن الحوار الوطني يرحب بالجميع من مختلف الأطياف السياسية.