الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نهاية فيريرا وتوديع كأس الرابطة.. حصاد الزمالك خلال مارس 2023

نهاية فيريرا
نهاية فيريرا

«إخفاقات وانكسارات وتوديع للبطولات لا يتوقف، فضلا عن كثرة التغييرات الفنية والإدارية، ليصبح الزمالك على بعد خطوة واحدة فقط من موسم صفري وكارثي بكل المقاييس في حالة توديعه نسخة كأس مصر 2022/2023».

فعلى مدار شهر مارس، خاض الفارس الأبيض العديد من المواجهات الصعبة والحاسمة على المستوى المحلي والإفريقي، جاءت النتائج مخيبة للآمال، لتصيب جماهيره وعشاقه بحالة من الصدمة والانهيار.

ويستعرض لكم الـ«الدستور»، في التقرير التالي كشف حساب الزمالك محليا وقاريا خلال مارس 2023.

الابتعاد عن القمة

الدوري أصبح بعيد المنال، هكذا كان شعار الزمالك، خلال شهر مارس الحالي في المسابقة، بعد استمرار الفريق في نزيف النقاط المتواصل، عقب التعادل السلبي بدون أهداف مع بيراميدز في الجولة العشرين ثم السقوط أمام إنبي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرون، جميعا هذه النتائج جعلت الفارس الأبيض يبتعد عن القمة محافظا على تواجده في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

ويمتلك الزمالك مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كيلوباترا، تقام في وقت لاحق.

بيراميدز يتعادل سلبيا مع الزمالك 
إنبي يسقط الزمالك بهدفين نظيفين

 

بلوزداد يكتب النهاية 

كتب شباب بلوزداد الجزائري، نهاية الولاية الثالثة الفنية للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع القلعة البيضاء، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليودع الزمالك المسابقة القارية في سيناريو مكرر ومعتاد على مدار النسخ الماضية، بينما ضمن بطل الجزائر العبور لربع النهائي رفقة الترجي التونسي.

بلوزداد يكتب نهاية فيريرا 

البنك يذل الزمالك

استكمالا لحالة الانهيار التي يعيشها الفارس الأبيض محليا وقاريا الموسم الجاري، واصل الفريق توديع البطولات الواحدة تلو الأخرى، عقب الهزيمة المذلة أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة في نسختها الثانية، ليودع المسابقة رسميا.

البنك الأهلي يطيح بالزمالك من كأس الرابطة 
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وائل لطفي

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