«حكماء المسلمين»: الأزهر الشريف يعيش أزهى عصوره بجهود الإمام الطيب

هنأ الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة وعلماء وطلابًا؛ بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 1083 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف في مثل هذا اليوم 7 رمضان عام 361هـ.

وقال الأمين العام - في تصريح اليوم الأربعاء - "1083 عامًا مرت على إنشاء الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الإسلامية الأعرق عبر التاريخ، ولا يزال يواصل عطاءه الفياض، يحافظ على ثوابت الأمة، ويجدد لها أمر دينها".

وأكد المستشار عبد السلام أن الأزهر الشريف يعيش اليوم أزهى عصوره بجهود فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حاملًا راية العلم والإيمان؛ لتبقى مآذنه السامقة شاهدةً على عظمة هذا البيت العلمي العتيق.

