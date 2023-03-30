الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

تكريم سماح أبو بكر عزت بمسابقة «القناة فى عيونهم» (صور)

تكريم سماح أبو بكر
تكريم سماح أبو بكر عزت بمسابقة القناة فى عيونهم

كرم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت لتحكيمها مسابقة "القناة في عيونهم" في يوم التفوق ٢٩ مارس بمناسبة ذكرى انتصار الإرادة المصرية في ملحمة السفينة إيفرجيفن . 

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تكريم سماح أبو بكر عزت بمسابقة القناة فى عيونهم

وكتبت سماح أبو بكر عزت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تكريم تشرفت به من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة  قناة السويس في يوم التفوق ٢٩ مارس ذكري انتصار الإرادة المصرية في ملحمة السفينة إيفرجيفن، سعدت بالإشراف و تحكيم  مسابقة "القناة في عيونهم" لطلاب مدارس هيئة قناة السويس في المحافظات الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، انطلاقًا من قصة "قنال لا تعرف المحال" الفائزة بجائزة خاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ورسوم الفنانة الجميلة سالي سمير".

سماح أبو بكر عزت، كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، ابنة الممثل المصري الراحل أبو بكر عزت، والدتها هي الكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.

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أقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وبلدان أخرى، حصلت  سماح أبو بكر عزت على العديد من الجوائز العربية والدولية في مجال أدب الطفل والكتابة الدرامية للأطفال، ومن بينها: الجائزة الذهبية في مجال السيناريو من مهرجان الإبداع العربي عن مسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين».

كما حصلت سماح أبو بكر عزت على جائزة المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا عام ٢٠٢٠ عن قصة «الدائرة الحائرة»، جائزة خليفة التربوية عن قصة بستان العدالة،  جائزة معرض الكتاب عن قصة «قناة لا تعرف المحال»، جائزة خاصة للطفل ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2022.

وكشفت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، إحدى المكرمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، تفاصيل تكريمها من الرئيس.

أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت الفريق أسامة ربيع مسابقة القناة فى عيونهم ملحمة السفينة ايفرجيفن

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