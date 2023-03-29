«فيفا» يسحب تنظيم كأس العالم تحت 20 عامًا من إندونيسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن سحب تنظيم كأس العالم تحت 20 عامًا من إندونيسيا، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال الاتحاد الدولي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بعد اجتماع اليوم بين جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، وإريك ثوهير، رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، قرر "فيفا"، بسبب الظروف الحالية، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 سنة".

وأضاف البيان: "سيتم الإعلان عن مُضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء تواريخ البطولة حاليًا دون تغيير. قد يتم أيضًا تقرير العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة".

وتابع البيان: "يود "فيفا" أن يؤكد أنه على الرغم من هذا القرار، فإنه لا يزال ملتزمًا بمساعدة الاتحاد الإندونيسي بنشاط، وبالتعاون الوثيق وبدعم من حكومة الرئيس ويدودو، في عملية تحول كرة القدم الإندونيسية بعد المأساة التي حدثت في أكتوبر 2022. الأعضاء من فريق "فيفا" سيستمر في التواجد في إندونيسيا في الأشهر المقبلة وسيقدم المساعدة المطلوبة للاتحاد الإندونيسي، تحت قيادة رئيسه ثوهير".

وأكد "فيفا" في بيانه، أنه سيتم تحديد موعد اجتماع جديد بين رئيس الاتحاد الدولي والرئيس الإندونيسي، لإجراء مزيد من المناقشات قريبًا.

ويأتي قرار سحب تنظيم كأس العالم تحت 20 عامًا من إندونيسيا، بسبب الرفض الشعبي لاستضافة منتخب إسرائيل، المشاركة في منافسات البطولة.

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر إلغاء قرعة نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا بسبب تداعيات رفض مقاطعة بالي استضافة مراسم سحب قرعة البطولة، التي سيشارك بها منتخب الكيان الصهيوني.

وكان مقررًا أن تجرى قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا يوم 31 مارس، بمدينة دينباسار عاصمة مقاطعة بالي، إلا أن الرفض الشعبي في إندونيسيا بسبب مشاركة الكيان الصهيوني في البطولة تسبب في تأجيل مراسم القرعة.

وقال الاتحاد الإندونيسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يحسب الاتحاد الإندونيسي التأثير السلبي الذي سيحل على كرة القدم الإندونيسية بعد إلغاء قرعة كأس العالم تحت 20 سنة في دينباسار ببالي، التي كانت ستجرى في 31 مارس 2023".

وأضاف: "يجب إجراء قياس المخاطر من أجل تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لإنقاذ كرة القدم الإندونيسية حتى الآن، لم يجد الاتحاد الإندونيسي سببًا رسميًا لإلغاء (فيفا) لحدث الرسم".

وكشف أريا سينولينجا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإندونيسي، عن أن الاتحاد يتوقع أسوأ الاحتمالات لقرار "فيفا".

وقال سينولينجا: "نحن في الاتحاد الإندونيسي، نفكر في إنقاذ كرة القدم الإندونيسية، بسبب عقوبات (فيفا) يمكن أن تستبعد كرة القدم الإندونيسية من العالم".

وكانت جزيرة بالي - ذات الأغلبية الهندوسية- قد أعربت في وقت سابق، عن معارضتها لاستضافة المنتخب الإسرائيلي، إلى جانب التأكيد على هذا الأمر، في رسالة كتبها الحاكم وايان كوستر إلى الحكومة المركزية في 14 مارس الحالي.