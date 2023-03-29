«سبورت»: 4 أندية إنجليزية تراقب موقف آنسو فاتي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن مراقبة 4 أندية انجليزية لموقف آنسو فاتي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني من الاستمرار مع فريقه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أنسو فاتي تم تصعيده للفريق الأول لبرشلونة في صيف عام 2020 من فريق الرديف بالنادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي ونيوكاسل الانجليزية تراقب موقف أنسو فاتي، ويستعدون للتحرك من أجل ضم اللاعب في حال رغبة برشلونة في بيعه خلال الصيف المقبل.

ومنذ تصعيده للفريق الأول لعب فاتي 96 مباراة بقميص الفريق، وسجل 25 هدفًا وصنع 9 لزملائه.

وأشارت تقارير صحفية صدرت صباح اليوم إلى أن فاتي لا يتوافق مع التصريحات الغاضبة التي أدلى بها والده ضد نادي برشلونة وأخبر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق بذلك، طالع تصريحات والده الغاضبة من هنا.

وبدأ آنسو فاتي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق إشبيلية وانضم لصفوف شباب برشلونة في صيف 2012، وصعد لفريق تحت 16 عامًا في يوليو 2016، ثم تم تصعيده لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2017، وإلى فريق 19عامًا في العام التالي، ثم صعد لفريق الرديف في شتاء عام 2019 قبل الانضمام للفريق الأول في 2020.

ولعب فاتي 38 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري، وسجل 6 أهداف وصنع 3 لزملائه في مختلف البطولات.



كما شارك فاتي في 7 مباريات بقميص المنتخب الإسباني الأول، وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه في الفريق.



وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنه يرغب في الحصول على المزيد من الدقائق والمشاركة في المباريات.

ويتصدر برشلونة ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.