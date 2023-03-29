الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 من «جعفر العمدة».. والدة مي كساب تترجى هالة صدقي لردها

جعفر العمدة
جعفر العمدة

حاولت والدة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، إعادة ابنتها لجعفر العمدة مرة أخرى بعدما ألقى يمين الطلاق عليها في الحلقات السابقة.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة

وترجع الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته وقالت لها: "يا عالم اعذروها دا الضنا غالي وهي كانت عايزة تعمل كدة عشان ابنها"، لترد هالة صدقي: "لا يا اختي اللي حصل مش قليل دا مش من مأمنا، جعفر يسامح في كل حاجة إلا الكرامة خط أحمر".

وردت أمها: "أنا هجبها تحب على أيده دي ملهاش غيره" لتقول لها هالد صدقي: "ماشي بس مش دلوقتي هو مش رايق ولا عايز يشوفها دلوقتي بعد شوية وقت".

مسلسل جعفر العمدة يعد اجتماعي درامي إذ تدور أحداث مسلسل جعفر في إطار اجتماعي درامي كوميدي حول تاجر وهو محمد رمضان في حي السيدة زينب ويكون متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد في الموسم الرمضاني الذي انتهى صناعه من تصوير كافة المشاهد وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

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ويعرض مسلسل جعفر العمدة حصريا على قناة دي ام سي  وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

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