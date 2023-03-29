قبول 4 تظلمات و58 طلب تقنين جديد خلال اجتماع اللجنة العليا ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (114) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية ،ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

خلال الاجتماع تم قبول 4 تظلمات، و59 طلب تقنين "58 جديد+ 1إعادة عرض"،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم" إلى 4256 طلباً، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2802 عقدا ( 2180 عقد مباني+ 622 عقد زراعة) ،فيما يجرى حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي مديرية الثقافة ،خطة الفرع الخاصة بالأنشطة والفعاليات الثقافية التي ينظمها القطاع خلال شهر رمضان على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،والتي تشمل عروض فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية ، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 20 رمضان 1444هـ / أبريل 2023

ووجه المحافظ بتضافر وتعاون الجهات ذات الصلة، لتسهيل وتيسير إقامة تلك الأنشطة والفعاليات، والتي يتم عقدها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، خاصة بعد اختيار الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة بني سويف لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان لهذا العام ،وسيتم من خلالها تقديم عروض فنية ومركزية وأمسيات شعرية ومقاهي ثقافية متنوعة، بالممشى السياحي للكورنيش، في الفترة من 1 إلى 11 أبريل المقبل خلال الشهر الكريم.

أوضح احمد خليفة مدير الإدارة العامة للثقافة بالمحافظة، أنه تم اختيار بني سويف من قبل الوزارة، لتستضيف فعاليات أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال بشهر رمضان.