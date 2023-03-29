خناقة كوميدية على السوشيال ميديا.. والعوضي يتدخل: «خليكي محضر خير يا رضوى»

علقت الإعلامية رضوي الشربيني، على منشور لأحد متابعيها تناول ملخصًا لأحداث مسلسل "ضرب نار" والذي يعرض خلال سباق دراما رمضان 2023.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في مقطع الفيديو، تبكي على فراق أحمد العوضي، ليدور حوار بين رضوي الشربيني وياسمين من خلال التعليقات.

في البداية قالت ياسمين: "مش أنا"، لترد عليها رضوي: "أنا علمتك كده، أقول ايه للناس يا ياسمين البت بتتشحتف علشان راجل".

ليتدخل أحمد العوضي ويرد: "خليكي محضر خير يا رضوي" لتنهال الردود علي هذا الحوار.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.