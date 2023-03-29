الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لطالب سرق عامل دليفري بالاسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد بالسجن 3 سنوات لعاطل ؛ لاتهامه بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 33360 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بسرقة المجني عليه وإصابته.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، أنه حال عودته المجني عليه " أ.س.م" 20 سنة عامل توصيل طلبات دلفيري ف، ي وقت متأخر من الليل وما أن قام بصف الدراجة الخاصة به، استوقفه المتهم " م.أ.م" طالب، وآخرين طالبين استخدام الدراجة خاصته فرفض طلبهم فقاموا بدفعة أرضا والتحصل عليها.

وشرعوا في الانصراف بعيدًا، وتتبعهم المجني عليه، وفطنوا إليه، وأشهر المتهم سلاحًا في وجهه "مطوة" وتعدى عليه المتهم ما أدى لإصابته، واستخلصوا منه مبلغ مالي مملوك له.

وأسقطوه أرضًا وانهالوا عليه بالضرب لشل مقاومته، ما أسفر عن فقدانه الوعي، وتحرر محضر بالواقعة، تم ضبط المتهم.

السرقة بالإكراه السجن حكمة جنايات الإسكندرية المنتزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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