الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات بعد رفع كفاءتها بجراج المحافظة

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم صباحًا، عددًا من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء الأحياء ومدير الجراج.

واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت رفع كفاءة ٢٤ من معدات الأحياء والإنقاذ والطوارئ ما بين سيارات شفط مياه ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس،  لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تسهم في أعمال رفع كفاءة و تطوير وتجميل الأحياء، تماشيًا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة وفرّت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيًا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كل الاتجاهات، ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

المعدات بعد رفع كفاءتها بجراج المحافظة
المعدات بعد رفع كفاءتها بجراج المحافظة
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المعدات
استمر استخدام أعمال التطوير ا التطورات السكرتير العام الخدمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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