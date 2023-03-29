الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الرادارات الحديثة تلتقط 1225 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور أن الرادارات الحديثة تمكنت من التقاط 1225 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة من بينها تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1225 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 349 مخالفة السير بدون تراخيص (قيادة وتسيير)، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائي، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

اتخاذ الإجراءات اجا إدارة العامة للمرور ادي اجراء

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بعد الفاصل

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