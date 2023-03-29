الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يشهد حفل توزيع 50 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وسط فرحة كبيرة من الأهالي، حفل توزيع ٥٠ جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، والمقدمة من جمعية "بدر الطوايل" بساقلتة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

 

حضر الحفل كلا من: الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، والنائب محمد لبيب أعضاء مجلس النواب، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهشام أبوزيد وكيل وزارة القوي العاملة، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية بدر الطوايل، وعدد من القيادات التنفيذية، والمئات من الأهالي.

 

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة للعرائس وذويهم من الحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة في الحفل، مشددا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتوفير الخدمات اللازمة والأساسية للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية .

 

وقام الفقي ومرافقيه بتسليم الأجهزة  للفتيات المقبلات على الزواج، والتي تشمل طقم انتريه، وغسالة، وفرن، بطانية، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة .

احتياجات المواطنين احتياجات المواطن الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى عبدالخالق السلع الغذائي السلع التموينية

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